08/04/2025 09:19

【關稅戰】美威脅再加徵50%關稅，中國商務部：必將奉陪到底

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明8日北京專電》美國總統特朗普昨晚(7日)在社交平台帖文，指中國若不在周二（8日）前撤銷對美國增加的34%關稅，美國將從周三（9日）起對中國徵收額外50%關稅。中國商務部新聞發言人對此強硬回應，中方對此堅決反對，如果美方一意孤行，中方必將奉陪到底。



*升級對華關稅，是錯上加錯*



商務部稱，美方對華加徵所謂「對等關稅」毫無根據，是典型的單邊霸凌做法，中方已經採取的反制措施是為了維護自身主權安全發展利益，維護正常的國際貿易秩序，完全是正當之舉。美方威脅升級對華關稅，是錯上加錯，再次暴露了美方的訛詐本質，中方對此絕不接受。



商務部指出，中方重申，貿易戰沒有贏家，保護主義沒有出路。施壓和威脅不是同中方打交道的正確方式。中方敦促美方立即糾正錯誤做法，取消所有對華單邊關稅措施，停止對華經貿打壓，與中方在相互尊重的基礎上，通過平等對話妥善解決分歧。