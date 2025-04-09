08/04/2025 09:45

【傾力救市】國壽稱真金白銀注入資本市場，太保要做真正耐心資本

《經濟通通訊社8日專訊》國家金融監督管理總局發布文件，優化保險資金比例監管政策，其中上調保險資金權益類資產監管比例上限，簡化檔位標準，將部分檔位償付能力充足率對應的權益類資產比例上調5%。



中國人壽集團最新表示，作為保險行業「頭雁」，公司立足長期投資、價值投資、穩健投資、責任投資的理念，努力成為服務資本市場發展的「主力軍」，為資本市場注入「真金白銀」。



中國太保集團表示，堅信中國經濟長期向好的基本面沒有改變，堅定看好中國資本市場發展前景，將堅持長期投資、價值投資、穩健投資，發揮保險資金長期投資優勢，做市場真正的耐心資本，加大戰略性新興產業、先進製造業、新型基礎設施等領域投資力度，服務新質生產力發展，為維護市場穩定運行貢獻力量。(ct)