08/04/2025 09:37

【聚焦人幣】美威脅再加徵50%關稅，人幣即期開市貶206點子

《經濟通通訊社8日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.2038，跌破7.2關口，較上個交易日跌58點子，四連跌，創2023年9月11日以來逾一年半新低，與市場預測偏離擴至近1300點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開206點子，報7.3355，上個交易日即期匯率收盤報7.3149。離岸人民幣兌美元貶破7.35，為2月3日來首次。



關稅戰白熱化，美國總統特朗普威脅，中國若不在周二（8日）前撤銷對美國增加的34%關稅，美國將從周三(9日)起對中國徵收額外50%關稅。中國商務部回應稱，美國威脅進一步對華加徵50%關稅，是「錯上加錯」，中國對此堅決反對。如果美國升級關稅措施落地，中國將堅決採取反制措施維護自身權益。(jq)