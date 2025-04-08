08/04/2025 16:44

【聚焦人幣】美加關稅中國奉陪到底，人幣即期收跌219點年半低

《經濟通通訊社8日專訊》美國威脅再對中國加徵50%關稅，中國商務部和外交部先後表態稱，若美國執意打關稅戰、貿易戰，中方必將奉陪到底。人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.3368，較上個交易日4時30分收盤價跌219點子，五連跌，創2023年9月8日以來新低，全日在7.3266至7.3400之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現跌70點子，報7.3541。



今日人民幣兌一美元中間價報7.2038，跌破7.2關口，較上個交易日跌58點子，四連跌，創2023年9月11日以來逾一年半新低，與市場預測偏離擴至近1300點。



*中間價連續走弱，引導人民幣有序貶值*



市場人士表示，中間價連續走弱表明將引導人民幣有序貶值，也利於市場釋放貶值壓力，後續繼續關注會否允許市場價波動下限突破7.35元關口；而且監管層仍傾向保持匯率穩定，人民幣大幅貶值可能性不大。



瑞穗銀行亞洲宏觀研究主管Vishnu Varathan點評指出，中國對美國加徵關稅的強硬立場或與人民幣略微走軟相一致，以更好地抵消即將到來的衝擊，「但出於金融穩定考慮，中國人行不會追求人民幣大幅貶值。」



麥格理首席中國經濟學家胡偉俊也認為，面對美國加徵關稅，中國將採取一系列關稅及非關稅措施進行反擊，但人民幣大幅貶值的可能性不大，「除了對匯率穩定的偏好外，北京可能還希望在如此動盪的時期被視為全球穩定力量。」(jq)