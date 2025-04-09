08/04/2025 10:59

【傾力救市】機構料用足險資權益資產比例上限有1.66萬億入市

《經濟通通訊社8日專訊》國家金融監督管理總局發布《關於調整保險資金權益類資產監管比例有關事項的通知》，優化保險資金投資比例，其中上調保險資金權益類資產監管比例上限，簡化檔位標準，將部分檔位償付能力充足率對應的權益類資產比例上調5%。



富國基金測算顯示，保險行業2024年資金運用餘額為33.26萬億元(人民幣．下同)，預計若用足權益資產比例上限，可帶來1.66萬億元增量入市資金。從實際操作層面看，截至2024年末，上市保險公司綜合償付能力充足率普遍在150%-300%區間，新規下對應權益類資產配置比例上限為30%-40%，2024年保險資金「股票+證券投資基金」的實際配置比例在10%-20%之間，仍有較大理論上限空間。(sl)