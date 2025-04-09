08/04/2025 11:49

【傾力救市】第二批險資長期投資股票試點批覆額度達1120億

《經濟通通訊社8日專訊》據《第一財經》報道，中國人壽(02628)(滬:601628)和新華保險(01336)(滬:601336)共同出資開展的首批險資長期投資股票試點，第一期試點500億元(人民幣．下同)私募證券投資基金已全部投資落地，效果良好。報道指，保險資金長期股票投資第二批試點機構總計批覆試點額度1120億元，參與的保險機構更多，目前各機構正在加快工作進度，盡快推進私募證券基金設立及投資工作。



由中國人壽和新華保險各出資250億元設立的鴻鵠志遠私募基金，去年3月正式啟動投資，截至今年3月初，已投資落地500億元，實現風險低於基準、收益高於基準的良好業績表現。金監總局已正式批覆同意中國人壽繼續聯合相關機構共同發起設立鴻鵠基金二期。



在今年1月舉行的國新辦記者會上，中證監主席吳清曾提到，今年第二批保險資金長期股票投資試點將在上半年落地，資金規模將不低於1000億元。(sl)