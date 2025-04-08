08/04/2025 13:54

【關稅戰】中國據報勸告SHEIN等公司勿將供應鏈轉移至境外

《經濟通通訊社8日專訊》據《彭博》引述一名知情人士報道，快時尚巨頭SHEIN將供應鏈向中國境外轉移的計劃遭到中國官方反對。



該人士稱，中國商務部與SHEIN等公司就供應鏈多元化問題進行了溝通，勸告這些企業不要轉向其他國家的供應商進行採購。該人士補充，中方是在特朗普宣布「對等關稅」前數日表達以上要求，因為美國的關稅威脅促使SHEIN等公司尋求供應鏈多元化以規避更高關稅。目前尚不清楚中國商務部門還對SHEIN之外的哪些公司表達了類似訴求。



報道指，事件表明，面對美國加徵關稅的衝擊，中國在為避免製造業供應鏈外流而採取行動。這也反映出，中國應對與美國的貿易爭端時，出口商自身利益可能與官方不盡一致。北京保護國內製造業的努力可能與企業尋求規避成本壓力的目標存在衝突。



另一位知情人士則稱，作為響應官方要求的行動之一，SHEIN已經放棄組織供應商前往越南等東南亞國家旅行考察建立生產基地的安排。



報道提到，中國商務部和SHEIN沒有立即回覆置評請求。



美國對華小額包裹的關稅豁免將在不到一個月的時間內到期，SHEIN及跨境電商同行Temu銷售的產品成本將大幅上升，美國消費者也可能將為此面臨更高的通脹。(sl)