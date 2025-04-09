08/04/2025 18:00

【傾力救市】中國誠通擬使用一千億專項貸款增持上市公司股票

《經濟通通訊社8日專訊》中國誠通今日在官網發布消息稱，根據中國人民銀行、金融監管總局和中國證監會關於股票回購增持再貸款的相關規定，中國誠通擬使用股票回購增持再貸款資金1000億元人民幣，用於增持上市公司股票。



中國誠通表示，作為國務院國資委的國有資本運營平台，中國誠通將始終以服務國家戰略為導向，發揮長期資本、耐心資本、戰略資本作用，堅定維護資本市場穩定運行，努力為中國經濟社會高質量發展做出積極貢獻。



中國誠通旗下上市公司包括中國誠通發展集團有限公司(00217)、岳陽林紙股份有限公司(滬:600963)、廣東冠豪高新技術股份有限公司(滬:600433)、中冶美利雲產業投資股份有限公司(深:000815)。(jq、sl)