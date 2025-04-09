08/04/2025 16:34

【傾力救市】中國聯通：3月已將此前回購5.13億股A股全註銷

《經濟通通訊社8日專訊》中國聯通(滬:600050)今日發布「關於積極推動『提質增效重回報』情況的公告」稱，公司堅持戰略引領與價值導向，持續推動提升上市公司投資價值，著力增強市場信心和價值認同。公司高度重視股東回報，過去幾年每股分紅保持雙位數增長。同時，為進一步回報股東，2025年3月公司將此前回購的5.13億股全部註銷。此外，公司將持續完善股東溝通渠道，積極傾聽中小股東聲音，與投資者高頻次交流。



公告又提到，公司深入實施融合創新戰略，聚焦網絡強國、數字中國主責，拓展聯網通信、算網數智業務，堅持擁抱智能、向新而行，努力加快成為具有全球競爭力的世界一流科技服務企業。2024年，公司推進「網絡向新、技術向新、服務向新」，高質量發展取得新突破。2025年，公司將著力實現創新動力更足、能力優勢更強、業務結構更優、經營效益更好、品牌形象卓著。(sl)