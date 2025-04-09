08/04/2025 16:04

【傾力救市】中國人保：穩步加大A股市場投資規模

《經濟通通訊社8日專訊》中國人民保險集團表示，金監總局發布的《關於調整保險資金權益類資產監管比例有關事項的通知》進一步打開了保險資金權益投資空間，中國人保將錨定建設一流保險金融集團的目標，不斷加強投資能力建設，發揮耐心資本優勢，落實推動中長期資金入市要求，穩步加大A股市場投資規模，加快推進保險資金長期股票投資試點落地，堅定做好資本市場「壓艙石」。



中國人保指，中國經濟的基礎穩、優勢多、韌性強、潛能大，新質生產力蓬勃發展，資本市場改革不斷深化。中國人保堅定看好中國經濟和中國資本市場的發展前景，將充分發揮行業「頭雁」作用，秉承「長期投資、價值投資、審慎投資」理念，積極把握科技創新、戰略性新興產業帶來的投資機遇，為維護資本市場穩定、服務實體經濟高質量發展貢獻「人保力量」。(sl)