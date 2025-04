08/04/2025 15:32

【關稅戰】中方斥美沒顯出想認真對話意願,促拿出平等互惠態度

《經濟通通訊社8日專訊》中美關稅戰白熱化,美國總統特朗普威脅,若中國不在周二前撤銷34%報復關稅,將自周三(9日)起對中國再加徵50%關稅。白宮指,加上即將實施的34%對等關稅,今年對中國加徵關稅的累計稅率將達到104%。



對於中美之間是否會就貿易問題進行會談或談判,中國外交部發言人林劍今日在例行記者會上回應稱,美方的所作所為沒有體現出想要認真對話的意願。美方如果真的想談,就應該拿出平等、尊重、互惠的態度。如果美方置兩國和國際社會的利益於不顧,執意打關稅戰、貿易戰,中方必將奉陪到底。



*萬斯形容中國人是「鄉巴佬」,外交部:其言論令人詫異和悲哀*



另外,美國副總統萬斯近日接受霍士新聞網專訪,為特朗普政府的對等關稅護航時,使用了「中國鄉巴佬」(Chinese peasants)一詞來形容中國人,指全球化的經濟為美國帶來的是巨額債務,用來購買其他國家為美國製造的東西,「我們向中國鄉巴佬借錢,來購買中國鄉巴佬製造的東西(We borrow money from Chinese peasants to buy the things those Chinese peasants manufacture)」。「peasants」直譯雖然是「農民」,但往往帶有貶義,用來形用收入和教育程度低、社會地位低下的人。



林劍在外交部例行記者會上被問到此事時回應稱,中方對中美經貿關係的立場已經講得很清楚,「聽到這位副總統說出這樣無知又缺乏禮貌的話,令人詫異,也感到悲哀」。(sl)