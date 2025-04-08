08/04/2025 15:19

【關稅戰】網傳中方六大招反制，包括禁進口美國電影，外交部回應

《經濟通通訊社8日專訊》美國總統特朗普最新威脅，中國若不在周二（8日）前撤銷對美國增加的34%關稅，美國將從周三（9日）起對中國徵收額外50%關稅。中國商務部發言人迅速表態稱，若美方升級關稅措施落地，中方將堅決反制。網名「牛彈琴」的新華網資深媒體人劉洪隨後發文稱，據其了解，中方至少已準備了反制6大招--大幅加徵美大豆、高粱等農產品關稅；禁止美禽肉輸華；暫停中美芬太尼合作；服貿領域反制措施；禁止進口美國電影；調查美企在華知識產權獲益情況。



《彭博》記者今日在中國外交部例行記者會上提問，注意到幾位有影響力的中國博主 均刊出上述反制措施，是否中方正在考慮的實際反擊。中國外交部發言人林劍回應稱，「我們一般不對網絡性的言論做評論」，至於中方的立場，林劍重申，中方將繼續採取堅決有力的措施，維護自身的正當合法權益。(sl)