08/04/2025 14:42

【關稅戰】中國外交部：威脅非打交道正確方式，堅決維護合法權益

《經濟通通訊社8日專訊》美國總統特朗普昨晚在社交平台發文，威脅指若中國不在周二（8日）前撤銷對美國增加的34%關稅，美國將從周三（9日）起對中國徵收額外50%關稅。白宮指出，若加上即將實施的34%對等關稅，今年對中國加徵關稅的累計稅率將達104%。



中國外交部發言人林劍今日在例行記者會上回應再次強調，貿易戰、關稅戰沒有贏家，保護主義沒有出路。中國人不惹事也不怕事，施壓、威脅和訛詐不是同中方打交道的正確方式。中方必將採取必要措施，堅決維護自身正當合法權益。如果美方置兩國和國際社會的利益於不顧，執意打關稅戰、貿易戰，中方必將奉陪到底。



林劍並批評，美方濫施關稅，嚴重侵犯各國的正當權益，嚴重違反世界貿易組織規則，嚴重損害以規則為基礎的多邊貿易體制，嚴重衝擊全球經濟秩序穩定，是典型的單邊主義、保護主義、經濟霸凌，遭到國際社會普遍反對。中方對此強烈譴責、堅決反對。(sl)



