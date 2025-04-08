08/04/2025 17:06

【關稅戰】葉劉：香港作為自由港，不能有反制美國行動

《經濟通通訊社8日專訊》美國對包括中國在內的多個國家和地區徵收對等關稅，行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀表示，中國已準備好如何應對，美國總統特朗普將自由貿易和多邊體系的領導者角色讓給中國，長遠而言，中國在貿易、技術和道德層面都會是贏家。



葉劉淑儀在電台英文節目指出，如果特朗普決定進一步報復，只會衝擊全球市場，除非特朗普的商業盟友要求，或他在中期選舉中遭遇失敗，否則關稅戰可能持續，全球經濟相當可能陷入衰退。葉劉淑儀又認為，特區政府應該制定一系列政策應對，以支持本地經濟。



至於特區政府未有對美國採取任何反制措施時，葉劉淑儀解釋，香港作為自由港，同時奉行基本法，以及遵守對世界貿易組織的關稅承諾，不能有反制行動。(cl)