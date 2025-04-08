08/04/2025 09:12

【關稅戰】蘋果股價連續3日下跌，市值蒸發6380億美元

《經濟通通訊社8日專訊》蘋果股價周一（7日）收市下跌3.67%，股價已連續3日下跌，市值蒸發6380億美元。



分析師表示，蘋果是受關稅戰影響最大的公司之一。儘管蘋果在印度、越南和泰國都有生產，但作為特朗普全面關稅計劃的一部分，這些國家也面臨提高關稅的問題。



當新關稅生效後，蘋果可能需要提高價格。瑞銀分析師估計，蘋果最高端iPhone的價格可能會在目前1199美元的基礎上增加約350美元，漲幅約為30%。



*蘋果有意增加在印度生產的iPhone數量*



此外，蘋果據報為對沖美國大幅上調對華關稅帶來的高成本，計劃增加在印度生產的iPhone數量。



《華爾街日報》引述知情人士，上述擬議調整屬權宜之計，蘋果正爭取和特朗普首個總統任內一樣的關稅豁免。(rc)