08/04/2025 10:02

【關稅戰】摩根大通前策略師：特朗普或很快迫於市場壓力出手干預

《經濟通通訊社8日專訊》特朗普堅稱他絕不會改變將全球市場推入動盪的貿易政策，不過，摩根大通前策略師Marko Kolanovic認為，特朗普即將屈服於壓力。



Kolanovic在受訪時表示：「特朗普開始意識到他基本上已經輸了，從他的肢體語言以及客觀上他周圍正在發生的事來看，我們已經接近所謂的特朗普看跌期權了。」他聲稱的「特朗普看跌期權」在標普500指數跌至4800點左右的水平，較當前交易水平低約300點。



分析指，特朗普看跌期權背後的邏輯是，特朗普傾向於將美股和經濟作為自己的成績單，這意味著一旦市場承受的痛苦過於極端，他就會調整政策方向。Kolanovic表示：「特朗普可以說他不關心市場，但市場引領經濟。」(rc)