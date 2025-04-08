08/04/2025 10:59

【關稅戰】馬斯克個人財富自去年11月首次跌破3000億美元

《經濟通通訊社8日專訊》特斯拉行政總裁馬斯克的個人財富自去年11月以來，首次跌破3000億美元，美國總統特朗普關稅戰引發市場風暴，就連關係最緊密的金主也未能倖免。



根據彭博億萬富豪指數，隨著特斯拉股價周一（7日）繼續下跌，馬斯克的個人財富單日損失44億美元，降至2978億美元。此前，他的財富在上周四(3日)和周五(4日)已累計縮水310億美元。今年以來，馬斯克的財富損失1347億美元。



截至周一，在彭博全球500富豪名單中，馬斯克的財富損失金額排名第六。當天，該指數顯示全球富豪整體財富縮水2710億美元，創下紀錄第三大單日縮水。(rc)