08/04/2025 11:46

【外圍經濟】特朗普下令重審日本製鐵收購提議，美國鋼鐵應聲大漲

《經濟通通訊社8日專訊》美國總統特朗普周一（7日）下令，重新審查日本製鐵收購美國鋼鐵的提議，此前該交易遭到時任總統拜登的阻止。受該消息影響，美國鋼鐵周一收漲16.22%，報44.50美元。



根據白宮周一發布的聲明，特朗普指示美國外國投資委員會再次審查該收購案，以協助「確定是否適合就此事採取進一步行動」。特朗普要求委員會在45天內提交建議，說明美國鋼鐵和日本製鐵提出的措施是否「足以減輕任何國家安全風險」。



拜登在1月阻止了這筆149億美元的交易，理由是美國鋼鐵會受到外國控制，可能會對關鍵供應鏈構成威脅。特朗普當時也表示反對這筆交易，但他2月與日本首相石破茂會晤時，似乎軟化了立場。



受消息影響，周二（8日）早盤，日本製鐵股價一度大漲近11%，創下去年8月以來最大盤中漲幅。(rc)