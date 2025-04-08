08/04/2025 14:37

【關稅戰】巴菲特財富今年以來繼續增長，達1535億美元

《經濟通通訊社8日專訊》美國總統特朗普的關稅政策引發全球股市大跌，市值蒸發數萬億美元，令不少富豪損失慘重。但股神巴菲特的財富今年以來仍然增長，可謂絕無僅有。



據彭博億萬富豪指數，94歲的巴菲特淨資產今年已增長115億美元，達1535億美元。他目前在全球富豪榜上排名第四，而在前20位富豪中，僅有兩人今年實現財富增長。除巴菲特外，另一人是歐萊雅的女繼承人Francoise Bettencourt Meyers，身家增加18億美元，在榜上排第19位。



巴菲特旗下巴郡股價自4月2日以來下跌8.8%，同期標普500指數下跌10.7%。分析指，巴郡相對強勁的表現，反映財險行業受全球貿易的影響相對較小。(rc)