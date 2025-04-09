09/04/2025 17:02

《外圍焦點》FOMC發布會議記錄，美國公布批發庫存等數據

《經濟通通訊社9日專訊》白宮確認將於周三（9日）起對中國進口商品徵收104%關稅，重挫華爾街市場情緒，美股昨日（8日）尾盤插水。道指開市後一度升最多1461點，其後反覆向下，道指收市倒跌320點或0.84%，報37645.59點；標普500指數跌79.48點或1.57%，報4982.77點；納指跌335.35點或2.15%，報15267.91點。港股方面，恆生指數收市報20264，升136點或0.7%，成交4124億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚8:30pm，歐洲央行執委奇波洛內參加政策座談。10日凌晨12:30am，里奇蒙聯邦儲備銀行總裁巴爾金參加華盛頓經濟俱樂部的對話活動。2:00am，聯邦公開市場委員會(FOMC)發布2025年3月18至19日會議記錄。



數據方面，今晚10:00pm，美國公布2月批發庫存，月率升幅料由0.8%收窄至0.4%；2月批發貿易月率料由下滑1.3%改善至升0.8%。(wa)