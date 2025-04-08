09/04/2025 07:53

《國金頭條》對華徵104%關稅，重挫華爾街情緒，美股尾盤插水

《經濟通通訊社9日專訊》白宮確認將於美國東部時間周三（9日）起，對中國進口商品徵收104%關稅，重挫華爾街市場情緒，美股周二（8日）尾盤插水，美股期指於亞洲時段早盤跌幅擴大。



道指開市後一度升最多1461點，其後反覆向下，道指收市倒跌320點，或0.84%，報37645.59點；標普500指數跌79.48點，或1.57%，報4982.77點，是連續第四個交易日下跌，重新回到熊市邊緣；納指跌335.35點，或2.15%，報15267.91點。



科技股普遍下跌，蘋果跌5%，英偉達跌1.4%，特斯拉跌4.9%。亞馬遜跌2.6%，Meta跌1.1%。醫療保險公司股價造好，Humana升10.7%，CVS Health及聯合健康升逾5%。



中國亦於周三起對美關稅提高34%，以回應特朗普對等關稅。中國外交部回應稱，中方必將奉陪到底。



*美匯報102.948*



美匯指數下跌0.5%，報102.948。市場避險情緒持續，並將焦點放在周四（10日）公布的消費者物價指數(CPI)。美元兌日圓持續波動，整體呈下行趨勢，日內跌0.97%，報146.37。美元兌加元下跌0.19%，報1.42198。



金價一度反彈重上3000美元之上，紐約期金日內升0.78%，報每盎司2997.06美元。



市場憂慮特朗普全面徵收關稅將引發全球貿易戰，油價持續承壓向下。紐約期油跌3.88%，報每桶58.34美元；布蘭特期油跌3.92%，報每桶61.69美元。(jf)