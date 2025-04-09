09/04/2025 07:54

【傾力救市】中遠海發6月26日前斥最多2.8億人幣回購AH股

《經濟通通訊社9日專訊》中遠海發(02866)(滬:601866)公布，為維護公司價值及股東權益，自2025年4月9日至2025年6月26日啟動A股與H股回購計劃，透過集中競價方式回購下限4000萬股至上限8000萬股A股，分別佔總股本約0.2962%及0.5924%；回購價格上限為每股3.53元(人民幣．下同)，總額約介乎1.4億元至2.8億元，並以自有資金或自籌資金支付。



A股回購方案下回購的A股將全部用於註銷並減少本公司的註冊資本。除回購A股外，該公司擬同步依據H股回購一般性授權，實施H股回購安排，H股回購安排無須提交股東大會審議批准。公司指出，回購股份的目的是為維護本公司價值和股東權益，增強投資者信心，綜合考慮本公司財務狀況、未來發展及合理估值水平等因素，擬使用自有資金或自籌資金進行A股回購，以推進公司股票市場價格與內在價值相匹配。董事會強調，回購不會對公司正常經營、財務或上市地位構成重大不利影響。(eh)