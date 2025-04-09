09/04/2025 11:46

【關稅戰】薩默斯：美國衰退概率超五成，或有額外兩百萬人失業

《經濟通通訊社9日專訊》美國前財政部長薩默斯警告，由於當前正在推進的加徵關稅措施，美國很可能正邁向經濟衰退，或導致約200萬美國人失業。他還稱：「我們將看到每戶家庭的收入損失達5000美元或更多。」



薩默斯在接受彭博電視David Westin主持的Wall Street Week美媒採訪時表示：「我們出現經濟衰退的可能性已超過五成 -- 在衰退的情況下，預計將有額外200萬人失業。」



薩默斯預計，未來幾周，特朗普的關稅計劃將面臨「非常重要的抉擇」。他指出，這些關稅甚至超過了1930年「讓大蕭條雪上加霜」的關稅水平，「撤回已宣布的相關政策」將是明智之舉。



「在經濟衰退的背景下，市場很可能會跌至遠低於當前的水平，」薩默斯表示：「若說市場現階段已經觸底，我會感到驚訝。」(jf)