09/04/2025 08:42

【開市Ｇｏ】美對華累徵104%關稅，人幣急貶，恒指黑期挫千點

2025年4月8日 【要聞盤點】



1、美國白宮確認將於美國東部時間周三起，對中國進口商品徵收104%關稅。中國亦於周三起對美關稅提高34%，以回應美國總統特朗普對等關稅。中國外交部回應稱，中方必將奉陪到底。美股三大指數先升後跌，道指開市後一度升最多1461點，其後反覆向下，道指收市倒跌320點，或0.84%，報37645.59點；標普500指數跌79.48點，或1.57%，報4982.77點；納指跌335.35點，或2.15%，報15267.91點。科技股普遍下跌，特斯拉(US.TSLA)跌4.9%。



2、中國金龍指數跌5%，五連跌兼創下逾半年來最低水平；恒指黑期現跌近1200點報約18800。



3、白宮確認將於北京時間今午12點01分起對中國加徵額外50%關稅，累徵104%關稅。但白宮發言人強調，如果中國主動聯絡，特朗普會展現出善意。另外白宮又指特朗普正優先與日本和韓國進行關稅談判，目前的對話非常積極。特朗普又指，歐盟必須購買3500億美元的美國能源才能獲得關稅減免。



4、離岸人民幣兌美元創11月美國大選以來最大跌幅，貶穿7.4水平。交易員對未來一周人民幣的看空程度達2022年以來之最。



5、中信証券等10家證券機構代表在上交所座談會上一致表示，堅定看好中國資本市場發展前景；另外中國誠通擬使用股票回購增持再貸款資金1000億元，增持上市公司股票。



5、國務院總理李強批評美方關稅政策，稱中國今年的宏觀政策充分考慮了各種不確定因素，也有充足的儲備政策工具，完全能夠對沖外部不利影響。



6、前美國財長薩默斯表示，關稅令經濟衰退概率超過五成，或導致約200萬人失業。高盛憂心美股陷入周期性熊市，預計美國經濟衰退概率為45%。



7、香港特區政府引進重點企業辦公室昨日舉辦第4批重點企業簽約儀式，當中包括理想汽車(02015)、百度(09888)、智慧互通、應脈醫療等。





【焦點股】



藥明康德(02359)

- 再推10億元人民幣A股回購計畫



紫金礦業(02899)

- 昨日斥5億元人民幣回購A股



中海油(00883)

- 控股股東中海油集團計劃12個月內增持公司AH股，增持金額最多40億元人民幣



郵儲行(01658)

- 控股股東中國郵政集團昨天增持約1991萬股A股



交行(03328)

- 今年第一季度利息淨收入與淨利潤均錄按年正增長



中國鋁業(02600)

- 控股股東中國鋁業集團擬最多20億元人民幣增持AH股



晶片股：中芯(00981)、華虹(01347)、上海復旦(01385)

- 台積電恐因美國對華為AI晶片的調查面臨至少10億美元罰款



航運股：中遠海控(01919)、中遠海發(02866)、海豐國際(01308)

- 美國政府據報因應各行業的大量負面反饋，計劃推遲實施針對中國船隻停泊港口費，並設計新的收費結構



中信証券(06030)

- 第一季度淨利潤初步數據65.5億元人民幣，料同比增長32%





【油金報價】 紐約期油跌1.8%，報每桶59.58美元



布蘭特期油下跌2.2%，報每桶62.82美元



紐約期金回升0.6%，報每盎司2990.2美元



現貨金微跌不足0.1%，報2980美元