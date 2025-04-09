09/04/2025 16:27

【關稅戰】孳息率飆升，華爾街憂美債失去避險吸引力

《經濟通通訊社9日專訊》華爾街人士指出，隨著美國總統特朗普的貿易戰重創金融市場，出現令人不安的變化 -- 美債突然失去了避險吸引力，遠沒有發揮避風港作用。



據外電報道，Marlborough Investment Management的投資組合經理James Athey表示，這令人回想起新冠疫情初期基差交易平倉的情景 -- 當時的全面去槓桿導致這一熱門沖基金策略爆雷、引發債市下挫。



雖然到目前為止，幾乎沒有確切證據表明，交易商切斷了融資，或者對沖基金被打了個措手不及，但令人擔憂。Athey說道：「上周我們還沒有看到任何跡象，表明對沖基金在債券期貨基差交易上平倉止損，但突然之間孳息率飆升起來。」



*美債連續第三天下跌*



美國國債周三（8日）連續第三天下跌，10年期孳息率一度飆升逾20個基點，30年期更是有過之而無不及。



基差交易是對沖基金用來押注美債現貨和期貨價差的策略。由於這一價差通常很小，投資者通常會上槓桿來加倍押注，最高可達本金的50倍或100倍。據最新估算，現有押注規模約為1萬億美元，約為五年前的兩倍。



當市場動盪顛覆交易盈利邏輯、迫使投資者迅速平倉以償還借款時，就會發生問題，並可能會產生連鎖反應，導致殖利率飆升，甚至更糟的是導致像2020年那樣，美債市場梗阻。(jf)