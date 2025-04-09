09/04/2025 15:20

【關稅戰】商務部：若美方進一步升級經貿限制，有豐富手段反制

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明9日北京專電》國務院新聞辦公室今日發布《關於中美經貿關係若干問題的中方立場》白皮書。中國商務部負責人就白皮書答記者問。商務部負責人指出，近年來，美單邊主義、保護主義抬頭，不斷對華出台加徵關稅等經貿限制措施，嚴重干擾中美正常經貿合作。中方不得不進行正當反制。「我想強調的是，貿易戰沒有贏家，中方不願打貿易戰，但中國政府也絕不會坐視中國人民的正當權益被損害和剝奪，如果美方執意進一步升級經貿限制措施，中方有堅定的意志、豐富的手段，必將堅決反制，並奉陪到底。」



*商務部：立即取消單邊關稅措施*



商務部指出，希望美方與中方相向而行，按照兩國元首通話指明的方向，本著相互尊重、和平共處、合作共贏原則，立即取消單邊關稅措施，加強對話、管控分歧、促進合作。中方願與美方就兩國經貿領域重要問題進行交流，通過平等對話磋商解決各自關切，共同推進中美經貿關係穩定、健康、可持續發展。