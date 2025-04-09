09/04/2025 12:30

【關稅戰】離岸人幣創新低，內銀內險內房航空齊挫，哪板塊可吼？

「 《經濟通通訊社9日專訊》美國白宮證實周三起對中國進口商品徵收104%關稅，中美貿易戰勢升級。人民幣匯價顯著下跌，兌美元離岸價(CNH)昨跌穿7.39元，創有紀錄以來最低水平。一眾擁大量人幣資產或有大量外債的股份包括內銀和內險等中資金融股、航空股及內房股今早曾齊齊下挫，惟內房其後卻率先倒升，消息面上，據報3月深圳二手房成交量按月增58.6%，另3月房企債券融資總額按月倍增至454億元人民幣。另國航(00753)獲控股股東承諾未來18個月不減持，股價微跌；東航(00670)宣布將提速實施回購計劃，倒升逾3%。惟內銀內險普遍仍跌1%至2%。當中哪個板塊股份可趁低吸納？



*美國將對中國產品徵收104%關稅，特朗普：中國正操縱匯率*



美國將從4月9日凌晨12時起開始對中國產品徵收額外50%關稅，合共累徵關稅達104%。中國商務部及外交部均回應指，中方堅決反對美國威脅，將奉陪到底。內地社交平台流傳，中方至少已準備了反制六大招--大幅加徵美大豆、高粱等農產品關稅；禁止美禽肉輸華；暫停中美芬太尼合作；服貿領域反制措施；禁止進口美國電影；調查美企在華知識產權獲益情況。美國總統特朗普最新表示，中國操縱匯率以抵銷關稅影響，同時他認為中國將在某個時候達成協議。



人民幣兌美元離岸價(CNH)昨急跌，穿7.39水平，創2010年開啟離岸交易以來最低水平。中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.2066，較上個交易日跌28點子，五連跌，續創2023年9月11日以來逾一年半新低，與市場預測偏離仍有近1300點。市場過往視7.2水平為軟紅線的關口，今日中間價繼上個交易日報7.2038跌穿7.2後再下跌，或反映人行未再如過往般堅守。



*分析師：中國或通過人幣貶值應對關稅，傑富瑞：人幣或跌30%*



彭博引述富國銀行宏觀策略和新興市場董事總經理Aroop Chatterjee指，從現在開始人民幣貶值步伐將加快，中國當局也在通過中間價暗示更大的匯率靈活性，「這將是一次有管理的、持續性的貶值」，可能導致離岸人民幣跌至1美元兌7.50元，甚至更低。



人民幣貶值被視為北京提升出口吸引力的一個選項，但允許人民幣大幅下跌是一個艱難的決定，因為這可能會加劇對中國經濟的看空情緒，惡化資本外流，激化與美國的緊張關係，並削弱任何貿易談判的前景。但如果人為維持人民幣匯率偏強，可能會抑制出口，進一步打擊本已疲弱的經濟。未來一旦釋放積壓的貶值壓力，可能引發金融市場的劇烈波動。



摩根大通外匯分析師Tiffany Wang表示，中國央行下一道防線會設在哪兒仍是未知數，但可以肯定的是，門檻至少已經被抬高。傑富瑞外匯全球主管Brad Bechtel表示，北京有75%的概率讓人民幣貶值，如果中國央行決定這樣做，那麼他們「可能會有大動作，比如20%或30%」。不過，橋水基金創辦人Ray Dalio認為，中美雙方談判時，人民幣有機會升值「以換取一定的貿易救濟」，即獲美國降低關稅。



*高盛下調內銀今年盈利預測2%，惠譽將6家內銀評級展望上調至穩定*



高盛發表研報指，考慮到關稅衝擊，對2025年內地銀行業盈利預測平均下調2%，以反映潛在政策利率進一步下調應對關稅衝擊、貸款損失增加及消費復甦放緩的影響，據該行估算，覆蓋範圍內多數銀行仍能在2025年平衡資產加速增長以及更高派息，認為建設銀行(00939)穩健的資產負債表可平衡貸款增長與股東回報提升，重申「買入」評級，惟將目標價由7.91元降至7.82元。



評級機構惠譽則將5家大型國有內銀包括工行(01398)、建行、中行(03988)、農行(01288)和交行(03328)，以及民營銀行招行(03968)的評級展望由「負面」上調至「穩定」。惠譽同時確認了5家國有內銀的長期發行人違約評級、政府支持評級及短期發行人違約評級分別為「A」、「a」及「F1+」，招行則分別為「A-」、「a-」及「F1」。惠譽認為，儘管中國主權評級下調，該6家銀行獲得特別支持的可能性仍將保持不變。即使政府赤字升高、債務上升，中國政府仍能維持財務彈性，以支持包括這6家銀行在內的金融業。由於不良資產得到系統性的處置以及更有效率的信貸增長，假設資本重組情境下所需的資本已減少。



*3月深圳二手房成交量按月增58.6%，3月房企債券融資總額按月倍增*



另邊廂，據《澎湃新聞》引述深圳市房地產中介協會統計顯示，2025年3月，深圳全市二手房錄得7703套，按月增長58.6%，按年增長48.2%，交易量遠超深圳5000套的「榮枯線」，接近8000套的「繁榮線」水平。隨著市場成交量上漲，新房住宅的去化周期快速縮短。據深圳中原研究中心數據顯示，3月深圳全市新房住宅存量為278.6萬平方米，時隔33個月再度回落至300萬平方米以下。根據過去一年平均成交量計算去化時間約為7.84個月，去化周期較上月下滑1.27個月，連續7個月呈回落態勢。



另外，中指研究院監測數據顯示，2025年3月房地產企業債券融資總額為454.3億元人民幣，較2月223億元按月增1.04倍。



*國航控股股東承諾未來18個月不減持，東航將提速實施回購計劃*



中國國航公布，收到控股股東中國航空集團及子公司中航有限自願承諾不減持股份18個月。國航指，中航集團及中航有限長期看好中國航空業，基於對集團未來發展前景的信心及對其內在投資價值的認可，除嚴格履行已就再融資作出的股份限售承諾外，承諾自願將不減持所持有無限售條件流通股股份，中航集團及中航有限合計持有53.71%股權。



中國東航集團於去年9月完成對中國東航股票增持項目，合計增持9.78億元人民幣。在完成股票增持項目基礎上，從去年12月起，中國東航開始實施A+H股上限共10億元人民幣額度的股票回購計劃，截至目前已累計回購3.35億元人民幣。中國東航基於對內地經濟長期向好的堅定信心，基於對資本市場發展前景的堅定信心，將提速實施股票回購計劃，切實維護廣大投資者利益，增強投資者信心，穩定及提升公司價值。



*郭家耀：人幣或續偏弱惟大貶可能性低，內銀防守性較高但只宜分段小注吸*



港灣家族辦公室業務發展總監郭家耀指，人民幣走勢有機會繼續偏弱，始終在貿易戰下匯率調節或可減輕衝擊，另人行可能需要推出更多寬鬆措施去支持經濟，對人民幣匯價可能構成一些壓力，相關股份難免受到一些影響，當然若自身行業有政策支持或有回購計劃，對股價可能有一定幫助，兩方面消息會有些互相抵銷，但市場整體焦點仍放於貿易戰及其對宏觀經濟有多大衝擊，會先偏向出現負面反應。至於有指中國可能會通過人民幣貶值應對關稅，相信這是言過其實，因看到人行取態希望幣值盡量維持穩定，最近對減息降準的時間都較謹慎，一來可能正等待一些窗口期，但明顯顯示其不想因大手放寬貨幣政策而對匯率構成太大壓力，故透過大幅貶值刺激出口可能性暫仍較低。



郭家耀績指，在內銀、內險、內房及航空等板塊中，內銀相對較佳，始終其股息率較高，業務波動性也沒那麼大，沒那麼受外圍環境影響，防守性可能相對高，不過暫仍未可太積極吸納，因未知貿易戰去到哪一階段，市況仍受消息主導，波動性仍會很大，現時最多只宜分段小注買入。



中資航空股今早表現各異，國航半日跌0.46%收報4.33元，南航(01055)跌2.26%報3.03元，東航(00670)升3.15%報2.29元。中資金融股普遍下跌，建行跌1.61%報6.12元，工行跌1.4%報4.94元，中行跌2.41%報4.05元，農行升0.24%報4.19元，招行跌1.09%報41元，平保(02318)跌1.1%報40.65元，國壽(02628)跌0.78%報12.8元，太保(02601)跌0.24%報20.65元。部分內房股倒升，中海外(00688)升2.55%報12.86元，潤地(01109)跌0.21%報24元，龍湖(00960)升2.37%報9.5元，萬科(02202)升3.24%報5.42元，越秀地產(00123)升1.34%報4.54元，融創中國(01918)升12.59%報1.52元。



撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉