09/04/2025 15:46

AXA安盛、螞蟻銀行香港及AlipayHK達成策略合作

《經濟通通訊社9日專訊》AXA安盛香港及澳門、螞蟻銀行（香港）及AlipayHK宣布建立策略合作夥伴關係，透過螞蟻銀行及其於AlipayHK內的小程式，為數百萬活躍用戶提供涵蓋儲蓄、健康保障及財富增值等一系列的保險產品和服務，滿足用戶在財富管理及保障方面的多元需要。



這次合作將充分利用AXA安盛在保險領域的專業知識和豐富產品組合，透過螞蟻銀行和其於AlipayHK的「電子錢包X數字銀行」模式，利用先進技術實現嵌入式保險，向更廣泛的客戶提供全方位的財富管理及保險產品及服務。



AXA安盛將於首階段在螞蟻銀行以及其於AlipayHK內的小程式率先推出旗艦人壽及儲蓄產品，包括深受個人客戶歡迎的「摯匯儲蓄計劃」、「豐進儲蓄計劃」、「盈家」壽險計劃及「尊尚盈家」壽險計劃，為廣泛的用戶提供全方位財富管理及保障計劃。AXA安盛將陸續加入更多其他類型的保險產品，進一步加深三方合作，力爭年內為個人和企業提供更全面的產品和服務。(bi)