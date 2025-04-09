09/04/2025 20:31

《再戰明天》中國公布CPI及PPI，美國公布CPI等數據

《經濟通通訊社9日專訊》中國公布CPI及PPI，及美國公布CPI等數據，料為周四（10日）市場焦點。



*堪薩斯城聯儲總裁發表講話，日本公布PPI*



各國重要經濟活動方面，西班牙首相桑切斯訪問中國（至11日）。歐洲金融監管專業智庫(Eurofi)高級研討會舉行，歐洲央行委員蒙塔涅爾和Anneli Tuominen參加。周四本港時間9:30am，東盟貿易部長舉行線上會議，討論美國關稅問題。晚上6:00pm，澳洲央行總裁布洛克在一個協會年度晚宴上發表主旨演講。8:00pm，歐洲央行銀行監管委員會主席布赫發表演講。8:30pm，美國里奇蒙聯邦儲備銀行總裁巴爾金在一個峰會上發表題為「穿越經濟迷霧」的演講，並參加答問環節。9:00pm，英倫銀行副總裁布里登就「英國經濟和金融穩定前景」發表講話。9:30pm，達拉斯聯儲總裁洛根在該行主辦的北美貿易和移民展望活動前致辭。10:00pm，堪薩斯城聯邦儲備銀行總裁施密德就經濟前景與貨幣政策發表講話；同一時間，參議院金融委員會就提名鮑曼擔任美聯儲副主席舉行聽證會。



數據方面，周四（10日）7:50am（本港時間．下同），日本公布3月生產者物價指數，月率料由持平升上0.2%，年率升幅料由4%收窄至3.9%。9:30am，中國公布3月消費者物價指數，年率料維持不變；3月生產者物價指數年率跌幅料由2.2%擴大至2.3%。8:30pm，美國公布連續申請失業救濟金人數，料由190.3萬降至188.8萬；3月消費者物價指數月率升幅料由0.2%收窄至0.1%，年率升幅料由2.8%收窄至2.5%，經季節調整料由325.48升至326.41；首次申請失業救濟金人數料由21.9萬升至22.4萬。(wa)