09/04/2025 10:18

【關稅戰】林宣武:中小企壓力非常大，林健鋒:港商憤怒但無奈

《經濟通通訊社9日專訊》香港付貨人協會主席林宣武在電台節目上表示，中小企面對關稅戰即時會面對很多問題，可能會要求出口商一起分擔新增稅款，或暫時叫停生產，但不知此做法要「拖幾耐」，形容面對非常大的壓力。



林宣武提到，特區政府已盡力協助企業，但在大幅加關稅下，仍會造成很大打擊。而且即使分散市場投資，事實是現時多個地方都受美國加徵關稅的影響，港商可以做的很少。



行會成員、立法會商界議員林健鋒則表示，美國現時的做法是「大石砸死蟹」，港商非常憤怒，但亦非常無奈。現時不少企業面對貨品出不到，即使製造完成但都收不到錢，大大影響現金流，與美國做生意的商家是真正步入寒冬。



他稱昨(8日)與金管局見面，提出不少建議方案，希望協助港商，部分企業已到危急存亡之秋，希望銀行可以協助渡過難關。他續指出，雖明白銀行都有自己的考量，但希望可以更彈性處理企業貸款，例如還息不還本計劃，可否再延長12個月等。在開拓新興市場方面，政府可以幫忙，例如在保費方面，能否與傳統市場看齊，以減輕企業的負擔。他說即使開發新興市場，也不能一下子替代美國市場，而是需要時間。他強調大家要團結，共渡難關。(rh)