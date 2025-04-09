09/04/2025 11:23
《港元利率》港匯創四個月新高，一個月拆息結束兩連升
《經濟通通訊社9日專訊》美國向多個貿易夥伴加徵關稅，又會對中國貨品徵收104%關稅，港元匯價盤中曾見7.7646兌1美元，為去年12月31日以來最強，最新報7.7650，較前收市價升0.08%。港元拆息則多數偏軟，並無大變動。
隔夜息今日微跌近3基點至3.05762厘，而與樓按相關的一個月拆息中止兩連升，報3.5厘。反映銀行資金成本的三個月拆息維持3.8厘，六個月及一年期拆息分別跌至3.84167厘和3.93351厘。(cl)
資料來源：香港銀行公會
隔夜息今日微跌近3基點至3.05762厘，而與樓按相關的一個月拆息中止兩連升，報3.5厘。反映銀行資金成本的三個月拆息維持3.8厘，六個月及一年期拆息分別跌至3.84167厘和3.93351厘。(cl)
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|3.05762
|-2.571
|一周
|3.28226
|-4.595
|兩周
|3.34262
|-0.071
|一個月
|3.5
|-1.179
|兩個月
|3.72964
|+0.035
|三個月
|3.8
|-
|六個月
|3.84167
|-0.166
|一年
|3.93351
|-2.167
資料來源：香港銀行公會