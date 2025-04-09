09/04/2025 11:23

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 3.05762 -2.571 一周 3.28226 -4.595 兩周 3.34262 -0.071 一個月 3.5 -1.179 兩個月 3.72964 +0.035 三個月 3.8 - 六個月 3.84167 -0.166 一年 3.93351 -2.167

《經濟通通訊社9日專訊》美國向多個貿易夥伴加徵關稅，又會對中國貨品徵收104%關稅，港元匯價盤中曾見7.7646兌1美元，為去年12月31日以來最強，最新報7.7650，較前收市價升0.08%。港元拆息則多數偏軟，並無大變動。隔夜息今日微跌近3基點至3.05762厘，而與樓按相關的一個月拆息中止兩連升，報3.5厘。反映銀行資金成本的三個月拆息維持3.8厘，六個月及一年期拆息分別跌至3.84167厘和3.93351厘。(cl)資料來源：香港銀行公會