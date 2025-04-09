09/04/2025 11:42

【關稅戰】葉劉淑儀：貿易戰若持續兩年，全球或陷入衰退經濟萎縮

《經濟通通訊社9日專訊》美國將於美國東部時間周三起，對中國進口商品徵收104%關稅。行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀在電台節目表示，如貿易戰持續，或許達兩年之久，屆時全球一定陷入衰退，實體經濟會萎縮。



她指出，美國再加徵關稅並無意思，現時的貿易已幾乎停頓，商界持觀望態度。行政長官昨日公布會在七方面加大力量支援企業，都是政策方向，建議政府可以進一步考慮與最受打擊的行業，商討可以提供甚麼具體措施，例如出口信貸保險實際可以如何作更好安排。另外，美元轉弱，港元亦轉弱，估計有利吸引遊客。



她又指，政府在財赤下難以「放水」，建議當局採取緊縮措施，檢視不同開支，包括善用科技，削減公務員人數，將人力資源釋放至私人機構。(kl)