09/04/2025 16:44

【關稅戰】劉浩然︰美國加小額包裹關稅為業界帶來毀滅性影響

《經濟通通訊社9日專訊》美國白宮於當地時間4月8日宣布，將中國內地和香港的小包裹徵稅額，從貨值的30%大幅加至90%，5月2日生效。香港貨運物流業協會主席劉浩然表示，美國的做法對所有電商平台出貨帶來毀滅性影響，涉及所有供應鏈及產品，小至手機殼，大至大型家電，甚至食品及其他民生日用品都會受影響。



他指出，業界相信未來數個月，公司營運上不容樂觀，但不會坐以待斃。他又指，物流業界或可藉著今次機會，開發不同地區的市場，包括以往貿易額較細的地方，例如中亞，中東，非洲等，但開發新興市場需時，所以短時間內都會繼續持觀望態度，亦會適度節流，但有信心業界仍可找到生存空間。



劉浩然表示，傳統的歐美市場，過去十多年其實已達到飽和階段，所以不少業界過往都已開始投放資源發掘新興市場。(kl)