09/04/2025 09:43

【關稅戰】諾偉：整體局勢仍充滿變數，防禦型股票更能抵禦衝擊

《環富通基金頻道9日專訊》特朗普政府於「解放日」宣布的關稅措施遠較市場預期嚴厲，導致上周全球金融市場劇烈震盪。諾偉(Nuveen)首席投資官兼股票及固定收益投資主管Saira Malik就美國最新關稅政策發表評論。Malik指，投資者尚在消化這項歷史性關稅政策的影響，而各國政策官員亦將在未來數天至數月內陸續作出回應，整體局勢仍然充滿變數。



*關稅料使美經濟增長受1.7%拖累，今年降息可能性顯著上升*



4月2日，特朗普政府宣布，對除墨西哥與加拿大以外的所有主要貿易夥伴加徵平均約16%關稅，使美國的實際關稅稅率升至約27%。估計本輪加徵關稅後，美國經濟增長(GDP)今年以來已受到1.7個百分點的拖累。全球經濟增長亦料將放緩，歐洲央行與加拿大央行可能進一步降息，各國亦可能對美國祭出報復性關稅。



預計新一輪關稅將使核心個人消費支出(PCE)物價指數今年上升2個百分點，該指數為聯儲局衡量通脹的重要參考指標。根據最新數據，2月的核心PCE年化增長率為2.8%。



鑑於當前公布的關稅措施超出預期，聯儲局在今年底前進一步降息的可能性已顯著上升。根據Nuveen的概率加權指引，2025至2026年的預期總降息次數已由4次上調至6.6次；同時，對10年期美國國債收益率的公允價值評估亦由4.5%下調至4.0%。



*可吼股息穩增及基礎設施企業，長期債券仍有效分散風險*



資產類別方面，防禦型股票因企業營收較少依賴全球貿易活動，在當前環境下更能抵禦關稅衝擊。具備穩定股息增長能力的企業，預計將繼續憑藉資本靈活性與穩健的財務能力，有效緩解成本壓力。此外，基礎設施類企業亦展現出強勁韌性，因其收入多來自長期合約及特許經營權，依賴實體資產提供核心服務，即使在經濟低迷時期，市場需求仍相對穩定。



儘管固定收益市場前景仍存在高度不確定性，長期債券依然是分散股票投資風險的有效策略。鑑於當前收益率處於歷史高位，長期債券為投資者提供極具吸引力的配置機會，其中特別看好市政債券的投資潛力。(wa)