09/04/2025 09:46

【關稅戰】保德信下調歐美經濟增長預測，料美政策支援力度減弱

《環富通基金頻道9日專訊》保德信固定收益(PGIM Fixed Income)就美國關稅對全球宏觀經濟的影響作出評論。



*下調美今年GDP增長預測至1.5%，料實際關稅率升至12%*



在評估關稅政策對全球宏觀經濟的影響後，保德信將2025年美國GDP增長預測從2.2%下調至1.5%。若朝悲觀情景發展，GDP可能再下降1個百分點；相反，若出現樂觀情景，GDP增長或額外提升0.5個百分點。保德信亦下調歐元區的經濟增長預測，從0.8%降至0.6%。按樂觀或悲觀的不同情景，歐元區的增長率可能分別上下調整0.5個百分點。對中國經濟增長的預測則為4.2%，在悲觀情景中可能減少1個百分點，而在樂觀情境中則可能增加1個百分點。



就關稅基準情景的潛在發展，保德信預計大約一半已宣布的關稅將在談判後取消，使美國實際關稅率升至約12%（年初為約2%）；全球其他國家或採取低於一比一的報復性關稅。由於關稅僅帶來單次價格效應，而且可用的財政空間有限，美國相對於其他國家的貨幣和財政政策支援力度將會減弱。聯儲局可能逐步降息，但仍保持相對強硬的措辭。此外，歐洲央行(ECB)和英國央行(BoE)可能繼續推行寬鬆政策，預計ECB會在夏季前將存款利率再下調兩次至2厘。勞動力市場仍是此基準情景的關鍵因素，美國與英國的失業率可能維持在5%以下，而歐元區則維持在7%以下。



*全球報復性措施或擴至服務領域，樂觀情景上限較有限*



在悲觀情景中，已宣布的高關稅率將被保留，全球報復性措施可能擴展至服務領域。ECB和BoE可能將利率降至中性水平以下，為推動國家或地區的工業同盟協議創造財政空間。美國經濟進一步放緩，可能擴大財政赤字，進一步削弱財政刺激的力度；而資金流入減少可能推高美國長期收益率並導致美元走弱。同時，信貸壓力可能進一步加劇，聯儲局或被迫改變策略，放棄逐次會議及根據經濟數據作出利率決策，轉而積極應對經濟困境。



樂觀情景的上限相對有限（即美國經濟增長的上行空間小於下行風險），主要原因是不確定性揮之不去，加上國際關係持續緊張。在此情景中，美國與其他地區可能在關稅問題上達成妥協，最終關稅水平低於此前宣布的水平，從而帶動風險資產市場反彈。



*短期美元或獲進一步支撐，長遠或延續之前疲弱走勢*



近期關稅政策的焦點轉向美元走勢。美元的未來走勢可分為兩個階段。在短期內，美元可能獲得進一步支撐，這點在宣布對等關稅後翌日得到證明。這是由於避險需求增加，而且聯儲局主席鮑威爾表明在制定貨幣政策時保持耐心，不急於降息，加上與貿易相關的資金流向減少，以及一些機構可能積累美元以償還美元計價的債務。然而，長遠而言美元可能延續4月2日之前的疲弱走勢，因實際關稅率提高對美元是變相的貨幣貶值，最終的聯儲局降息以及股市資金可能外流，長期或進一步削弱美元。(wa)