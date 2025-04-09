09/04/2025 09:23
【聚焦人幣】人幣中間價貶28點報7.2066，續創逾一年半低
《經濟通通訊社9日專訊》美國總統特朗普最新表示，中國操縱匯率以抵消關稅影響，兌美元離岸價(CNH)急跌，穿7.39水平，創2010年開啟離岸交易以來最低水平。中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.2066，較上個交易日跌28點子，五連跌，續創2023年9月11日以來逾一年半新低，與市場預測偏離仍有近1300點。市場視7.2水平為軟紅線的關口，今日中間價繼上個交易日報7.2038跌穿7.2後再下跌。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|7.2066
|+28.00
|1歐元/人民幣
|7.9620
|+465.00
|100日圓/人民幣
|4.9930
|+770.00
|1港元/人民幣
|0.9279
|+9.00
|1英鎊/人民幣
|9.2832
|+269.00
|1澳元/人民幣
|4.3243
|-486.00
|1紐元/人民幣
|4.0139
|-269.00
|1新加坡/人民幣
|5.3589
|-12.00
|1瑞郎/人民幣
|8.5546
|+1330.00
|1加元/人民幣
|5.0903
|-116.00
|1人民幣/林吉特
|0.6199
|+9.10
|1人民幣/俄羅斯盧布
|11.6906
|-902.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.7245
|+220.00
|1人民幣/韓元
|202.9700
|+113.00