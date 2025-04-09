09/04/2025 09:23

貨幣兌換 中間價 漲跌(BP) 1美元/人民幣 7.2066 +28.00 1歐元/人民幣 7.9620 +465.00 100日圓/人民幣 4.9930 +770.00 1港元/人民幣 0.9279 +9.00 1英鎊/人民幣 9.2832 +269.00 1澳元/人民幣 4.3243 -486.00 1紐元/人民幣 4.0139 -269.00 1新加坡/人民幣 5.3589 -12.00 1瑞郎/人民幣 8.5546 +1330.00 1加元/人民幣 5.0903 -116.00 1人民幣/林吉特 0.6199 +9.10 1人民幣/俄羅斯盧布 11.6906 -902.00 1人民幣/南非蘭特 2.7245 +220.00 1人民幣/韓元 202.9700 +113.00

《經濟通通訊社9日專訊》美國總統特朗普最新表示，中國操縱匯率以抵消關稅影響，兌美元離岸價(CNH)急跌，穿7.39水平，創2010年開啟離岸交易以來最低水平。中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.2066，較上個交易日跌28點子，五連跌，續創2023年9月11日以來逾一年半新低，與市場預測偏離仍有近1300點。市場視7.2水平為軟紅線的關口，今日中間價繼上個交易日報7.2038跌穿7.2後再下跌。