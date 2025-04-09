09/04/2025 08:18

【聚焦人幣】美對華徵收104%關稅，人民幣離岸價急跌至新低

《經濟通通訊社9日專訊》美國白宮證實周三(9日)起對中國進口商品徵收104%關稅，中美貿易戰勢升級。人民幣匯價顯著下跌，兌美元離岸價(CNH)跌穿7.39元水平，一度低見7.3982元，創2010年開啟離岸交易以來最低水平。



美國總統特朗普最新表示，中國操縱匯率以抵消關稅影響，同時他認為中國將在某個時候達成協議。



人民幣中間價昨日(8日)跌穿7.2關，報7.2038，四連跌，創2023年9月11日以來逾一年半新低，與市場預測偏離擴至近1300點。市場過往視7.2水平為軟紅線的關口，昨日中間價定價出現微妙變化，或反映人行未再如過往般堅守。



美國將從4月9日凌晨12時起開始對中國產品徵收額外關稅，合共關稅達104%。中國商務部及外交部均回應指，中方堅決反對美國威脅，將奉陪到底。內地社交平台流傳，中方至少已準備了反制6大招--大幅加徵美大豆、高粱等農產品關稅；禁止美禽肉輸華；暫停中美芬太尼合作；服貿領域反制措施；禁止進口美國電影；調查美企在華知識產權獲益情況。(ry)