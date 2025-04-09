09/04/2025 09:06

【關稅戰】高盛：中國今年GDP增長4.5%的預期面臨下行風險

《經濟通通訊社9日專訊》高盛周二（8日）晚發布報告指出，中國與美國之間關稅戰持續升級，使中國今年全年實質國內生產總值(GDP)增長4.5%的預期面臨下行風險。



高盛稱，中美關稅爭端不斷升級，也指向中國政府將在未來幾個月大幅放寬政策，以減輕影響並穩定增長。



美國總統特朗普早前威脅，如果中國不撤銷報復性關稅，將對華再徵收額外關稅；中方未因此撤銷反制措施，白宮新聞秘書最新表示，美國將從4月9日凌晨12時01分起對中國加徵額外的50%關稅，意味著美國合共對中國徵收104%的關稅。高盛報告稱，這將對中國的GDP產生更多影響。



*李強：中國完全能夠對沖外部不利影響*



國務院總理李強4月8日下午同歐盟委員會主席馮德萊恩通電話時表示，今年宏觀政策已充分考慮各種不確定因素，中國完全能夠對沖外部不利影響。(ry)