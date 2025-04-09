09/04/2025 14:58

【關稅戰】分析：中國應對通縮強於美國，消化關稅後A股或顯韌性

《經濟通通訊社9日專訊》RBC財富管理高級投資策略師Jasmine Duan在接受《彭博》郵件採訪時表示，儘管短期市場波動加劇，一旦投資者消化了關稅衝擊及潛在的反制措施，中國股市可能會表現出韌性。



Jasmine Duan認為，中國這次採取了堅定的立場，且應對通縮壓力的能力可能比美國應對通膨的能力更強，美國進一步加徵關稅對中國造成的經濟影響可能會逐步減弱。4月2日宣布的關稅已對中美貿易量造成重大損害，一旦關稅水平高到使特定商品出口失去商業可行性，增量關稅將主要具有象徵意義，而非經濟上的實質影響。



美國總統特朗普的對等關稅已正式生效，他對中國商品加徵的關稅總計高達104%。截至目前，中國尚未宣布任何報復行動。(ry)