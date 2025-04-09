09/04/2025 15:58

【關稅戰】外交部：中歐應共同維護自由開放的貿易投資

《經濟通通訊社9日專訊》外交部發言人林劍主持今日的例行記者會。有外媒提問，西班牙首相桑切斯正在訪華，而現在中美貿易戰持續。中方認為西班牙和歐盟可以在緩解這種緊張方面發揮甚麼作用？



林劍表示，昨天李強總理同歐盟委員會主席馮德萊恩通電話，向外界傳遞了積極的信息。中國和歐盟都是經濟全球化和貿易自由化的倡導者，是世貿組織的堅定維護者和支持者。雙方應共同維護自由開放的貿易投資，維護全球產業鏈、供應鏈穩定暢通，為雙方和世界經濟注入更多穩定性和確定性。西班牙是歐盟的重要經濟體，是中國在歐盟的重要合作夥伴，中西關係保持戰略穩定，堅持開放合作、互利共贏，對中歐關係不斷向好向前發展有著積極作用。



外交部早前對美國新關稅措施作出回應，表示對美方這種霸道、霸凌行徑，中方堅決反對，絕不接受。強調美方如果真的想通過對話談判解決問題，就應該拿出平等、尊重、互惠的態度。如果美方執意打關稅戰、貿易戰，中方必將奉陪到底。(ry)