09/04/2025 10:56

【關稅戰】特朗普指台積電不在美建廠將面對100%稅項

《經濟通通訊社9日專訊》據《路透》報道，美國總統特朗普表示，他已經告訴台灣芯片製造商台積電，如果不在美國建廠，將要繳納高達100%的稅項。



特朗普在共和黨全國委員會的活動發言，批評前總統拜登政府提供66億美元補助金，予台積電在美國亞利桑那州鳳凰城的半導體生產單位，指半導體公司不需要這些錢。



台積電董事長魏哲家上月初到白宮和特朗普共同宣布，將加碼在美國投資1000億美元，加上去年4月宣布的650億美元投資，台積電在美國的投資金額累計高達1650億美元。



*台積電或須繳10億美元或以上罰款了結調查*



另外，《路透》引述知情人士報道，台積電可能可能面臨美國當局處以10億美元或以上的罰款，以終結美國對公司一款芯片的出口管制調查，美國指相關芯片被裝入華為的人工智能處理器。



《路透》早前報道指，中國芯片設計公司算能科技(Sophgo)向台積電訂購的芯片，與華為升騰910B處理器中的芯片一致。華為因美國國家安全考慮，被限制採購相關芯片。算能科技指，美國商務部針對台積電與華為關係的調查，與算能科技及他們的產品無關，公司從未與華為有任何直接或間接的業務關係。(jq)