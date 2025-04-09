09/04/2025 15:06

【關稅戰】廣州商務局闢謠「希音供應鏈轉移」，持續加碼國內布局

《經濟通通訊社9日專訊》近期有外媒傳出「希音供應鏈轉移」的消息。對此，廣州市商務局表示，作為從廣州成長起來的全球化企業，希音持續在廣州為核心的國內供應鏈加碼布局和投資，今年一季度在廣州的出口額繼續保持增長，無疑是讓供應鏈轉移的謠言不攻自破。



據《彭博》周二報道，一位知情人士稱，中國商務部與希音等公司就供應鏈多元化問題進行了溝通，勸告這些企業不要轉向其他國家的供應商進行採購。



上述人士稱，中方在特朗普宣布「對等關稅」前數天，就表達了以上要求，因為美國的關稅威脅促使希音等公司尋求供應鏈多元化以規避更高關稅。另一位知情人士稱，作為響應官方要求的行動之一，希音已經放棄組織供應商前往越南等東南亞國家旅行考察建立生產基地的安排。(jq)