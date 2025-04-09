09/04/2025 15:48

【關稅戰】外交部：美執意打關稅戰中方奉陪，將採措施維護權益

《經濟通通訊社9日專訊》北京時間4月9日中午12點01分，美國對中國進口商品徵收104%的關稅生效。



中國外交部發言人林劍在今日的例行記者會上回應表示，中國人民的正當發展權利不容剝奪，中國的主權、安全、發展利益不容侵犯。中方將繼續採取堅決有力的措施，維護自身的正當權益。



此外，特朗普稱，中國操縱匯率以抵消關稅影響，同時他認為中國將在某個時候達成協議。林劍表示，美方仍在對中國濫施關稅，一味地進行極限施壓，對這種霸道、霸凌行徑，中方堅決反對，絕不接受。「美方如果真的想通過對話談判解決問題，就應該拿出平等、尊重、互惠的態度。如果美方置兩國和國際社會的利益於不顧，執意打關稅戰、貿易戰，中方必將奉陪到底。」(jq)