09/04/2025 16:05

【關稅戰】美擬調整中國船隻入美港口收費，中方：停止錯誤做法

《經濟通通訊社9日專訊》據《路透》報道，美國政府鑑於市場的大量負面反饋，考慮調整其對中國船隻停泊美國港口的徵費建議，以紓緩對美國航運業的衝擊。美國貿易代表賈米森．格里爾在8日的參議院財政委員會聽證會上表示，並非所有針對中國製造船隻收費的提議都將付諸實施。



中國外交部發言人林劍在今日的例行記者會上回應表示，徵收港口費，對貨物的裝卸設備加徵關稅等措施，損人害己，既推高了全球的海運成本，擾亂了全球產供鏈的穩定，也會增加美國國內的通脹壓力，損害美國消費者和企業的利益，最終也無法振興美國的造船業。中方敦促美方尊重事實和多邊的規則，立即停止錯誤做法，中方也將採取必要措施捍衛自身的合法權益。(jq)