09/04/2025 16:30

【關稅戰】人行據報指導國有大行暫緩購匯，不會允許人幣大幅貶值

《經濟通通訊社9日專訊》美國總統特朗普對數十個國家徵收的「對等關稅」周三生效，其中包括對中國商品徵收104%的巨額關稅，全球貿易戰情勢加劇。



據《路透》引述消息報道，中國人行近日指導國有大行暫緩自營購匯，並加強代客購匯的審查，避免加劇人民幣匯率調整壓力。人行不會允許人民幣大幅貶值，並已要求主要國有銀行減少美元購買量。



報道指，各大銀行也被告知，在為客戶執行美元購買訂單時要加強檢查，市場將此舉解讀為人行抑制投機交易的一種方式。中國大型國營銀行大舉拋售美元，買入人民幣，以減緩境內現貨市場人民幣下跌的速度。



報道引述消息稱，人行不會透過人民幣貶值來減輕關稅對出口和整體經濟的打擊。一位政策顧問表示，「人民幣不會大幅貶值，因為這可能會損害市場信心，但適度貶值將有助於出口。我們還應該透過補貼、退稅或市場多元化等方式幫助重點企業」。儘管美國貿易戰不斷惡化，嚴重挑戰中國龐大出口產業的競爭力，但人行仍將重點放在穩定人民幣匯率上，這表明金融市場穩定仍是首要任務。(jq)