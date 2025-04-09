09/04/2025 09:35

【聚焦人幣】特朗普指中國操縱匯率，人民幣即期開貶52點子

《經濟通通訊社9日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.2066，較上個交易日跌28點子，五連跌，續創2023年9月11日以來逾一年半新低，與市場預測偏離仍有近1300點。監管仍有意穩定市場預期，中間價公布後，隔夜一度創下紀錄新低的離岸人民幣出現反彈。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開52點子，報7.3420，上個交易日即期匯率收盤報7.3368。



市場人士表示，中間價連續走弱意在引導人民幣有序貶值，以應對關稅戰對國內經濟的拖累，即期匯價亦隨之調整釋放貶值壓力。目前監管層仍傾向保持匯率穩定，短期人民幣即便跌破7.35元繼續大幅走弱的概率偏低。



一中資行交易員認為，目前的關稅戰還停留在「打嘴仗」的階段，之後就是經濟基本面的比拼。若人民幣短期跌破7.4元關口，估計不會很快回來。另一外資行交易員則提到，如果股市能穩定下來，人民幣跌幅估計也有限。



*分析：離岸人民幣本周若守住7.35，料年內難再突破*



內媒《第一財經》則引述巴克萊外匯、利率策略師張蒙表示，人民幣已來到一個關鍵節點。如果市場開始大量建立美元對離岸人民幣的空頭頭寸，中國央行可能會加大干預力度；央行的干預工具依然充足。



浙商中拓集團金融市場業務部總經理劉楊稱，離岸人民幣會否再度突破，本周為關鍵時間窗口。「如果要選擇彈性，放開7.35的上限，這周應該是關鍵的節點。若仍守住，則預計今年也較難實質性突破」。



特朗普最新稱，中國操縱匯率以抵消關稅影響，同時他認為中國將在某個時候達成協議。美國周二表示，針對中國進口產品的104%的關稅將於午夜後不久生效。與此同時，美國政府迅速開始與其他也受到特朗普總統全面關稅計劃影響的貿易夥伴展開對話。(jq)

