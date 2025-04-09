09/04/2025 16:49

【聚焦人幣】人幣即期收跌130點，逼近7.35創逾十七年新低

《經濟通通訊社9日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.3498，較上個交易日4時30分收盤價跌130點子，六連跌，創2007年12月21日以來逾17年新低，全日在7.3420至7.3506之間波動。盤中在岸人民幣即期匯價一度距離交易區間下限僅1個點子。



美國對華加徵關稅至104%，加劇市場購匯意願。但《路透》引述消息報道稱，中國人行近期指導大行暫緩自營購匯，並加強對代客購匯審查，希望緩和人民幣貶值壓力。該消息發出後，離、在岸人民幣均收窄跌幅。



離岸人民幣兌美元(CNH)曾跌穿7.42元水平，一度低見7.4240元，創2010年開啟離岸交易以來最低水平。現升470點子，報7.3795。



今日人民幣兌一美元中間價報7.2066，較上個交易日跌28點子，五連跌，續創2023年9月11日以來逾一年半新低，與市場預測偏離仍有近1300點。



*分析：後續人民幣匯率波幅預計變化不大*



市場人士表示，從中國的一系列反應看，人民幣只會溫和調整，不會大幅貶值。一旦美元加速調整，人民幣的貶值壓力將趨於緩和。



招商銀行金融市場部認為，目前中美雙方反制態度均較為堅決，短期內還是政策驅動的高波動率市場，雙方如何出招決定了匯市波動的節奏。不過考慮到國內股市、企業出海均對穩匯率提出要求，後續人民幣匯率波幅預計變化不大。



特朗普政府對數十個國家徵收的「對等關稅」周三生效，其中包括對中國商品徵收104%的巨額關稅，全球貿易戰情勢加劇。《路透》引述消息稱，中國高層領導將開會討論穩市等措施；中國外交部發言人林劍則表示，中國將繼續採取堅決有力措施，維護自身的正當權益。(jq)