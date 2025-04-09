09/04/2025 12:12

【傾力救市】中國黃金集團：將不斷加大回購、增持、資產注入力度

《經濟通通訊社9日專訊》據《證券時報》報道，中國黃金集團表示，作為中國黃金行業唯一的中央企業，中國黃金集團始終堅定中國經濟長期平穩向好的堅強信心，加快建設世界一流黃金產業科技領軍企業。中國黃金集團將積極全力支持所屬控股上市公司高質量發展，不斷加大回購、增持、資產注入、併購重組的力度，充分加強市值管理，切實維護廣大投資者利益，持續增強投資者信心，更好彰顯央企責任擔當，為促進資本市場健康穩定發展作出積極貢獻。



據中國黃金集團官網介紹，中國黃金集團擁有4家上市公司，分別是黃金行業首家在境內A股上市企業中金黃金(滬:600489)，在加拿大多倫多和香港兩地上市企業中國黃金國際(02099)，國家發改委混改第二批試點、國企改革「雙百行動」首單主板上市企業中國黃金(滬:600916)，輻照消毒滅菌行業第一家A股IPO企業中金輻照(深:300962)。(sl)