09/04/2025 16:21

《行業數據》乘聯分會：3月全國乘用車零售194萬輛，同期次高

《經濟通通訊社9日專訊》乘聯分會最新公布，3月全國乘用車市場零售194萬輛，同比增長14.4%，環比增長40.2%；今年以來累計零售512.7萬輛，同比增長6.0%。乘聯分會表示，在國家「雙新」政策推動下，價格戰相對溫和，行業內捲狀態改善，今年3月零售僅稍低於2018年3月198萬的同期最高水平，同比增速為近10年最高，扭轉了近幾年國內車市零售前低後高走勢以及近10年同期零售增速偏低的特徵。



*3月乘用車生產和批發均創同期新高*



3月全國乘用車生產248.1萬輛，同比增長11.5%，環比增長42.9%。1-3月乘用車生產631.1萬輛，累計同比增長14.5%。3月乘用車生產創同期歷史新高，較舊紀錄2018年的216萬輛高32萬輛。



3月全國乘用車廠商批發241.2萬輛，亦創當月歷史新高，同比增長8.9%，環比增長36.4%；1-3月全國乘用車廠商批發627.7萬輛，同比增長11.3%。



3月全國乘用車廠商出口（含整車與CKD）39.1萬輛，同比下降8%，環比增長10%，1-3月乘用車廠商出口112萬輛，同比增長1%。3月新能源車佔出口總量的36.6%，較同期增加5個百分點。



*3月新能源車零售同比增38%、環比增45%*



新能源車方面，3月全國新能源乘用車生產116.5萬輛，同比增長43.0%，環比增長42.1%；1-3月累計生產292.4萬輛，同比增長46.0%。



3月新能源乘用車批發銷量112.8萬輛，同比增長35.5%，環比增長35.9%；1-3月累計批發284.7萬輛，同比增長42.8%。



3月新能源乘用車市場零售99.1萬輛，同比增長38.0%，環比增長45.0%；1-3月累計零售242.0萬輛，同比增長36.4%。



3月新能源乘用車廠商出口14.3萬輛，同比增長6.4%，環比增長21.2%；1-3月累計出口40.1萬輛，同比增長19.8%。(sl)