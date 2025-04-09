09/04/2025 09:19

【關稅戰】曾歡慶特朗普勝選，對沖大佬阿克曼：「我知錯了！」

《經濟通通訊社9日專訊》特朗普的大金主之一，華爾街對沖基金大佬阿克曼(Bill Ackman)周二（8日）晚上在X發帖，表示「我知錯了！」(My bad)承認自己對特朗普的重大誤判。



他認為美股大跌是不可預見的，並表示原本以為經濟理性會被放在首要位置。不過，他強調自己仍然完全支持特朗普的關稅戰略，但呼籲針對各國的關稅暫時不要在9日執行。他表示，如果其他國家沒有談判誠意，總統再果斷出手也不遲。



＊曾稱特朗普最有利美國＊



全球市場近期陷入劇烈震盪，因為出乎許多「聰明錢」的意料，特朗普真的兌現他一再發出的威脅，開始對貿易夥伴實施懲罰性關稅。



就在幾個月前，阿克曼還高調祝賀特朗普當選，並預測這屆新政府將是他見過的「最有利於經濟增長、最有利於商業、最有利於美國」的政府。(rc)